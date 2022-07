Fiorello vince il Telegatto per "Karaoke" nel 1993

Conduttore, comico, cantante e ballerino,

Rosario Fiorello

Catania

anni 70

Gino Landi

Pippo Baudo

deejay

nasce anel 1960. È il primo di quattro fratelli: Anna, Catena e naturalmente Giuseppe, grandissimo attore. Inizia la sua carriera neglilavorando nei villaggi turistici. Inizia dal basso fino a diventare animatore. A notarlo èche lo propone aper il programma "Fantastico". Nel frattempo Fiorello si cimenta comee conosce Claudio Cecchetto, il quale capisce subito le sue capacità e gli affida un programma in radio. Nelle radio Fiorello conosce Gerry Scotti, Amadeus e Marco Baldini. E ancora, Albertino, Fargetta e Nicola Savino.

Nel 1993

Rosario Fiorello

Telegatto

riceve da Tv Sorrisi e Canzoni ilper "Karaoke", il celebre programma d'Italia 1 trasmissione rivelazione dell'anno, andato in onda fino al 1° luglio 1995. "Voglio fare un saluto particolare a mia madre che è qui con me" avrebbe detto in prima battuta lo showman imbracciando la famosa statuetta.