A "Festivalbar" 1997 Simone Jay canta la hit dance "Wanna B Like A Man"

Il "Festivalbar" è stata una manifestazione musicale di grande successo, un appuntamento estivo immancabile per cantanti e pubblico. Tra quelli che si sono fatti conoscere in Italia proprio grazie a questa trasmissione c'è sicuramente Simone Jay.

La cantante arrivò in Italia nei primi anni Novanta e si fece conoscere col suo vero nome Simone Jackson: iniziò la sua carriera come cantautrice dance nel 1993 e cantò brani musicali che riscossero un notevole successo internazionale come Take Away the Colour, Passion e Memories.

Cambiò il suo nome di battesimo in Simone Jay con cui tornò alla ribalta nel 1997 con la super-hit Wanna B Like A Man con cui scalò le classifiche di mezza Europa e Sud America. La canzone riscosse successo anche oltre oceano. Nel passato più recente Simone Jay ha collaborato con il famoso producer Dj Dado e canta "Flying Higher", riscuotendo ancora grande successo tra gli amanti della musica dance.