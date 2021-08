"Festivalbar" 1991, Gerry Scotti e Susanna Messaggio cantano "Siamo la coppia più bella del mondo"

Chi non conosce la canzone “La coppia più bella del mondo”? Interpretata per la prima volta nel 1967 da Claudia Mori in duetto col marito Adriano Celentano, questa canzone è un inno alla coppia perfetta.

Entrata nel repertorio delle canzoni che hanno fatto la storia della musica leggera italiana, è stata cantata nelle situazioni più disparate. Riascoltiamola nella versione di Susanna Messaggio e Gerry Scotti in apertura dell’edizione del Festivalbar del 1991.