"Festivalbar" 1985, i Righeira cantano "L'estate sta finendo"

Per i Righeira si trattava dell'ultimo grande successo dopo hit come "Vamos a la playa" e "No tengo dinero". Negli anni Novanta, infatti, arrivò lo scioglimento. Dopo varie vicissitudini i Righi e Rota si ritrovarono per una reunion agli inizi del 2000 per circa 15 anni, in cui però non riuscirono a ripetere i successi del passato. Riascoltiamo la canzone che vinse il "Festivalbar" del 1985 nel video dell'epoca.