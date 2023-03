Fabio Testi sul palco del "Festivalbar" 1984

Vi ricordate Fabio Testi sul palco del "Festivalbar"? Nel 1984 l'attore si è esibito con il suo singolo "Palma de Majorca" all'Arena di Verona, per l'occasione gremita di gente. In un completo bianco Testi, famoso soprattutto a cavallo degli anni Settanta e Ottanta, quando è considerato un vero e proprio sex symbol, fa il suo ingresso sul palco della kermesse italiana applaudito dal pubblico.

Il debutto come attore arriva con il ruolo di controfigura nel celebre "Il buono, il brutto, il cattivo" di Sergio Leone, mentre nel 1970 Fabio Testi recita ne "Il giardino dei Finzi Contini" di Vittorio De Sica, che vince l'Oscar come Miglior film straniero. Pochi anni dopo è coprotagonista de "L'importante è amare" (1975) del regista polacco Andrzej Żuławski, accanto a Romy Schneider e di "Io e il Duce" (1985) di Alberto Negrin, con Susan Sarandon e Anthony Hopkins. Negli anni Novanta e Duemila recita in fiction televisive come "Il ritorno di Sandokan" e nel 2020 è uno dei concorrenti del "Grande Fratello Vip".