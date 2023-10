Auguri Fabio De Luigi. Rivediamo l'esordio a "Zelig - Facciamo cabaret" 1998

Buon compleanno Fabio De Luigi. Nato a Santarcangelo di Romagna (Rimini) l'11 ottobre 1967 l'attore compie oggi 56 anni. Diplomato in pittura all'Accademia di Belle Arti di Bologna, De Luigi debutta come comico nel 1990 al concorso "La Zanzara d'oro" dove ottiene il quarto posto. Otto anni dopo, nel 1998 si fa conoscere dal pubblico televisivo partecipando alla seconda edizione di "Zelig - Facciamo cabaret", lo show di Italia 1, condotto quell'anno da Simona Ventura, che dava spazio al talento artistico dei cabarettisti. L'esordio del comico romagnolo avviene come parte di un trio con Giorgio Ganzerli e Giorgio Centamore in una rivisitazione del teatro d'avanguardia.

Poco tempo dopo la partecipazione a "Zelig - Facciamo cabaret" De Luigi entra nel cast di "Mai dire Gol" della Gialappa's Band nella doppia veste di conduttore e di comico nei panni di personaggi cult come Medioman, l'Ingegner Cane e il cantante Olmo in coppia con Paola Cortellesi. Pochi forse sanno che De Luigi ha militato per anni nella Serie A1 come giocatore di baseball e negli anni ha collezionato 93 presenze nella massima serie, inclusi i playoff scudetto. Rivediamo il debutto di Fabio De Luigi sul palco di "Zelig - Facciamo cabaret" nel 1998.