Buon compleanno Enrica Bonaccorti, rivediamola a "Scherzi a Parte" 1992

Auguri Enrica Bonaccorti. Nata a Savona il 18 novembre 1949, la conduttrice e paroliera compie oggi 73 anni. Dopo l'esordio nei primi anni settanta tra teatro e prosa televisiva, Bonaccorti ha intrattenuto diverse collaborazioni musicali e radiofoniche. Passata dalla Rai a Mediaset, ha condotto numerose trasmissioni e quiz su Canale 5 in onda tra gli anni ottanta e novanta come "Cari genitori" e la prima edizione di "Non è la Rai". Nel novembre 1991 fu tra le prime "vittime" della neonata trasmissione "Scherzi a Parte" condotta da Teo Teocoli, Gene Gnocchi con Marco Balestri tra gli ideatori degli scherzi ai danni di vip e personaggi dello spettacolo.

Lo scherzo, ambientato in una clinica romana, vede Enrica Bonaccorti alle prese con la "donna di gesso". Nella stanza, la conduttrice rimane sorpresa nel trovare sua amica completamente ingessata e in una posizione insolita senza la possibilità di muoversi e parlare. Con la complicità di attori nei panni di medici e infermieri, la stanza si riempie un pò per volta di altre persone ingessate come una donna straniera imbalsamata come una mummia dell'antico Egitto e un finto prete con le mani giunte in preghiera. Rivediamo il video esilarante dello scherzo.