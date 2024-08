Elio e le storie tese reinterpretano brani pop italiani a Zelig Circus 2005

"Come annunciato, gli Elio e le Storie Tese mantengono la parola data: canteremo la canzone presentata dal portabandiera della melodia all'italiana Gigi D'Alessio al prossimo Festival di Sanremo, che non è ancora andato in onda - esordì Elio - Un brano che cerca di parlare non più solo al suo pubblico, ma anche a un altro che non ascolta con le orecchie del solito pubblico". Le parole avevano quindi lasciato lo spazio all'interpretazione della band, nata nel 1980 e protagonista di una crescente popolarità figlia anche delle partecipazioni a trasmissioni come "Mai dire gol".