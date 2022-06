Ecco come Enzo Iacchetti ha iniziato a lavorare in tv

Lo abbiamo visto impegnato a teatro, è stato protagonista di divertenti serie televisive e si è affermato anche come conduttore, diventato uno dei volti più noti di

"Striscia la notizia"

Enzo Iacchetti

. Stiamo parlando di, nato a Castelleone il 31 agosto 1952.

Leggi Anche La premiazione del Commissario Rex ai Telegatti del 1998

L'artista muove i primi passi in radio, prima di mettere in piedi i suoi primi spettacoli comici. Giorgio Faletti, Giobbe Covatta e Francesco Salvi sono solo alcuni dei personaggi con i quali collabora prima di approdare in televisione con

Maurizio Costanzo Show

Nel video sopra, il presentatore racconta nel 1994 a "Target" la propria gavetta, sottolineando le difficoltà degli inizi.