Donatella Rettore canta "Remember" a Popcorn 1981

Donatella Rettore

Rettore

, nota anche solo come, compie oggi gli anni ma sul reale anno di nascita della cantante le notizie sono discordanti tra internet e il suo sito ufficiale . Ma in fondo la data per un'icona senza tempo come lei non è rilevante. L'artista veneta, in attività sin dai primi anni settanta, è divenuta simbolo della musica pop e di stile degli anni ottanta usando sempre la sua immagine con grande ironia e gusto per la provocazione. Tra i suoi brani cult ricordiamo Lamette, Kobra e Splendido splendente.

In occasione del suo compleanno rivediamo l'esibizione del 1981 a

"Popcorn"

Remember

Elton John

Gary Osborne

quando cantò, la sigla di chiusura del programma. Il brano è stato scritto per lei dae dal suo paroliereed è contenuto in Estasi clamorosa, quinto album in studio della cantante pubblicato nel 1981.