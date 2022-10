Ricordate Dominique Fidanza delle Lollipop?

Nel 2001 il programma

“Popstar”

Lollipop e

Dominique Fidanza ne faceva parte

, in onda su Italia 1, incoronò una delle prime girl band italiane, forse la più famosa, le. In poco tempo le cinque ragazze ottennero un grandissimo successo e raggiunsero le vette della classifica con pezzi come Down Down Down e Don't Leave Me Now, secondo singolo estratto dal loro album d'esordio Popstar.

“Non resterò qui a lungo, so che dovrò andare lontano da qui, anche se sono stata sempre bene e ho avuto molto affetto vicino. Ho tanti sogni e sono qui per questo, voglio realizzarli". Così Dominique si raccontava nel dietro le quinte del talent "Popstar".

Il gruppo si sciolse abbastanza velocemente, ma Dominique che ha vissuto anche in Francia e in Svizzera, ha continuato a fare musica.

Rivediamo come si raccontava a Daniele Bossari nel cosro dell'edizione che la portò al successo.