Dolores O'Riordan avrebbe compiuto 50 anni: rivediamola cantare "Zombie" al "Festivalbar" nel 1995

Avrebbe compiuto oggi 50 anni Dolores O'Riordan, storica voce e frontwoman del gruppo rock irlandese dei i Cranberries. La cantante è morta tre anni fa a seguito di un'intossicazione da alcol mentre era in Irlanda per delle registrazioni. O'Riordan si è affermata con i Cranberries a cavallo degli anni Novanta grazie al successo di brani come "Linger", "Dreams", "Ode to my family" e soprattuttto di "Zombie".

Il singolo, primo estratto dal secondo album in studio "No Need to Argue", è stato scritto dalla cantante Dolores O'Riordan in memoria di due ragazzi rimasti uccisi in un attentato dell'IRA in Inghilterra e denunciava in maniera chiara la situazione di violenza in cui si trovava l'Irlanda del Nord nel 1993.

Proprio "Zombie" è al centro dell'esibizione che i Cranberries hanno eseguito al "Festivalbar" nel 1995. Dopo la morte della loro leader nel 2018, la band ha confermato l'intenzione di non continuare come gruppo.