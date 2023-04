DJ Dado fa ballare il pubblico di "Festivalbar" 1997 con "Coming Back"

Vi ricordate di DJ Dado, al secolo Flavio d'Addato? Tra i disc jockey pionieri della musica dance negli anni Novanta Dado ha incluso nella carriera collaborazioni internazionali come con l'americana Michelle Weeks. Lui con la keytar, lei con la voce: nel 1997 i due si esibirono in piazza Plebiscito a Napoli col brano "Coming Back" per la finale di "Festivalbar", iconica kermesse musicale dell'estate in onda su Italia 1 condotta quell'anno da Amadeus.

Mentre Michelle Weeks canta, a un certo punto dell'esibizione DJ Dado scende dal palco e si gode il bagno di folla nella affollatissima piazza partenopea. Tra i brani di maggiore di successo frutto della collaborazione tra il disc jockey milanese e la cantante statunitense "Give Me Love" del 1998, imperdibile pezzo delle serate dance a tema anni Novanta. Rivediamo il video dell'esibizione di DJ Dado e Michelle Weeks sul palco di "Festivalbar".