Un esordiente Cristiano Malgioglio in un medley a "Popcorn" 1980

Da "Cocktail d'amore" a "L'importante è finire", da "Che volgarità" a "Io ti propongo" fino a "Forte forte forte". Chi non ricorda i maggiori successi di Cristiano Malgioglio? Nell'esibizione del 1980 a "Popcorn" l'artista, compositore e personaggio televisivo italiano in un look particolarissimo, regala al pubblico un medley delle sue hit più famose.

Di recente ospite nell'ultima puntata di stagione del "Maurizio Costanzo Show”, Cristiano Malgioglio ha confidato alla band de I Ricchi e Poveri, anche loro nello studio del "MCS", di ascoltarli anche in Turchia. L'ex gieffino, che sarebbe legato sentimentalmente a un uomo turco, ha dichiarato di ascoltare in compagnia della sua dolce metà tutto il repertorio de I Ricchi e Poveri, in particolare la canzone "Se m'innamoro".