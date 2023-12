Cristiano Malgioglio canta un medley a "Popcorn" 1980

Dal testo scritto alla voce, nel 1980 Cristiano Malgioglio presentava un medely di alcuni suoi successi a "Popcorn", una delle prime trasmissioni della neonata Canale 5 dedicate al mondo della musica. L'artista originario di Ramacca, in provincia di Catania, veniva accolto dal presentatore Sammy Barbot che lo definisce un "poeta del microsolco".

Da Mina a Giuni Russo a Iva Zanicchi per la quale scrisse "Ciao cara come stai?", brano vincitore al Festival di Sanremo 1974, Malgioglio si afferma come autore di canzoni che hanno fatto la storia della musica leggera.

Da "Cocktail d'amore" a "L'importante è finire", da "Che volgarità" a "Io ti propongo" fino a "Forte forte forte", nel programma di Canale 5 Cristiano Malgioglio dismetteva per una volta i panni del paroliere e interpretava in prima persona alcune delle sue canzoni più romantiche.

Alla carriera musicale l'artista ha affiancato una lunga esperienza televisiva che lo ha portato, tra l'altro, a partecipare come concorrente in due edizioni di "Grande Fratello VIP" e in veste di giudice al talent show "Amici di Maria De Filippi". Rivediamo il medley di Cristiano Malgioglio a "Popcorn".