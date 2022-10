Buon compleanno Luciana Littizzetto, eccola con Selen e Ambra nel 1998

Buon compleanno a Luciana Littizzetto. La comica, nata a Torino il 29 ottobre 1964, compie 58 anni. Inizialmente, la sua carriera non era dedicata allo spettacolo: dopo il diploma in pianoforte al conservatorio e la laurea in Lettere, si è dedicata subito all'insegnamento della musica nelle scuole medie. Solo dopo aver studiato teatro ha cominciato la sua carriera prima come doppiatrice e poi come attrice, approdando in radio e in televisione.

Quando Luciana Littizzetto ha raggiunto il grande successo, ha abbandonato definitivamente il suo primo impiego, dedicandosi definitivamente al mondo dello spettacolo. Si è fatta conoscere al grande pubblico con i i personaggi e le imitazioni a "Mai Dire Gol". Negli ultimi anni è diventato un volto Rai accanto a Fabio Fazio con cui ha anche presentato due edizioni del Festival di Sanremo.

Nel giorno del compleanno rivediamo Luciana Littizzetto in un divertente siparietto con Ambra e Selen durante una puntata della trasmissione cult "Ciro figlio di Target".