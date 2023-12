Claudio Bisio canta "Un'ora sola ti vorrei" a "Zelig Circus" 2004

"So che non è il tuo compleanno, ma vorrei comunque farti questo regalo" esordisce Claudio Bisio a "Zelig Circus" 2004 mostrando a Vanessa Incontrada un mazzo di fiori. "Ci ho messo mesi e mesi a cercarli e ora in cambio vorrei un bacio, uno solo" prosegue il comico con il supporto del pubblico in teatro.

"Te lo dico cantando" dice raggiungendo il pianoforte e intonando le note della canzone di Giorgia "Un'ora sola ti vorrei". Dopo la sua performance, a prendere in mano il microfono è la stessa Vanessa Incontrada replicando alcune strofe della stessa canzone. "Te l'ho detto io prima" replica in sottofondo Claudio Bisio.