Claudio Bisio e Vanessa Incontrada a lezione di inglese a "Zelig" 2008

"Zelig" è luogo di risate ma anche di apprendimento: lo sanno bene Claudio Bisio e Vanessa Incontrada che in una puntata del 2008 dello show comico di Canale 5 accettavano di partecipare a una lezione di inglese organizzata dal trio "La Ricotta". Tutti vestiti in uniforme color amaranto, i due conduttori prendono posto al fianco di Peppino Centola e Antonio Centola, pronti a ripetere sotto dettatura gli insegnamenti del "teacher" Mario Ierace. Secondo i due comici lucani il metodo più rapido per imparare l'inglese è ripetere tutto quello che dice il docente madrelingua. "E il padre? Non l'ha voluto riconoscere", scherza Centola prima dell'inizio del corso "full immersion".

Nato nel 1987, il trio "La Ricotta" negli anni ha fatto conoscere un pezzo della comicità lucana nei teatri, in radio e sul piccolo schermo: oggetto della loro indagine comica sono il luogo comune o il malcelato perbenismo provinciale. Per due edizioni nel cast di "Zelig", nel 2004 hanno partecipato alla serie tv di Canale 5 “O la va o la spacca” con Ezio Greggio e Maurizio Mattioli dove interpretano i personaggi di Natalino, Maresciallo e Brigadiere nel paesino di Perozzo. Rivediamo la lezione di inglese dei Ricotta a Claudio Bisio e Vanessa Incontrada a "Zelig".