Claudia Gerini compie 48 anni: eccola giovanissima cantare a "Non è la Rai"

Nata il 18 dicembre 1971 a Roma, Claudia Gerini è un'attrice di successo che ha lavorato accanto a figure come Carlo Verdone ("Viaggi di Nozze"), Leonardo Pieraccioni ("Fuochi d'Artificio), Sergio Castellitto ("Non ti muovere"), Giuseppe Tornatore ("Nero Bifamiliare") e persino Mel Gibson, per il quale interpreta la consorte di Ponzio Pilato ne "La Passione di Cristo".



Claudia Gerini ha sempre avuto la recitazione nel sangue, fin quando da ragazzina organizzava piccoli spettacoli con le amiche negli stabilimenti balneari di Ostia Lido. Mentre frequenza il liceo, un'agenzia pubblicitaria la ingaggia in svariati spot per importanti marchi e nel 1987 esordisce al cinema nel ruolo della figlia di Lino Banfi e Laura Antonelli, nella commedia "Roba da Ricchi".



Prima di entrare a tempo pieno nel mondo del cinema e della televisione, però, si fa notare come ragazza di "Non è la Rai" e per festeggiare il suo 48esimo compleanno la vogliamo ricordare in una di queste occasioni. Appena diciannovenne, eccola scatenarsi in studio assieme alle altre ragazze.