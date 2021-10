Chi era la voce di Uan, il pupazzo di "Bim Bum Bam"?

Protagonista indiscusso del contenitore per bambini e ragazzi "Bim Bum Bam", Uan era un pupazzo rosa con le fattezze di un cane, a cui dava la voce Giancarlo Muratori. Entrato nel cast del programma nel 1983, ne è ben presto diventato il simbolo.

La prima puntata di "Bim Bum Bam", in particolare, è andata in onda il 4 ottobre 1981sull'emittente milanese Antenna Nord, quindi la trasmissione è passata su Canale 5 e Italia 1 dal 1981 al 2002. I conduttori sono comparsi per la prima volta nel 1982: Paolo Bonolis, Sandro Fedele e Marina Morra, mentre l'anno successivo sono arrivati Licia Colò e per l'appunto Uan.

Nel video in alto, rivediamo sia Uan sia il suo doppiatore ospiti di "Buon Compleanno Canale 5", condotto da Lino Banfi.