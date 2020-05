Cher compie 75 anni: rivediamola in un'intervista a "Target" nel 1995

Buon compleanno Cher: l’attrice e cantante statunitense nasce il 20 maggio 1946 e oggi festeggia i 75 anni. Nella sua carriera ha venduto più di 100 milioni di dischi e ha anche vinto il premio Oscar come Miglior attrice con il film "Stregata dalla luna". Con I Got You Babe arriva il vero successo. Memorabili sono Dark Lady, If i could turn back time e Believe.



Si è sposata con Sonny Bono e, dopo il divorzio, con Gregg Allman, il leader degli Allman Brothers Band. Dalle due unioni sono nati due figli: Chastity con la prima e Elijah con la seconda. Rivediamola in questa intervista a "Target" nel 1995 in cui diceva: "Mi piace definirmi un'artista perché so sia recitare, sia cantare".