Carnevale: cosa ci fa Uan vestito da Joker?

Quale sarà la maschera più ricercata di questo Carnevale? Sicuramente alle prime posizioni c'è sicuramente quella del Joker del premio Oscar Joaquin Phoenix. Per questo, per celebrare il giorno più festoso dell'anno rivediamo questo insolito trailer del film di Todd Philips con un interprete speciale: è lo storico Uan di "Bim Bum Bam", programma di intrattenimento per bambini e condotto da un giovanissimo Paolo Bonolis.

Il pupazzo animato di peluche rosa con il ciuffetto fucsia simile a un cane, ha fatto il suo esordio nel 1983 ed è restata la mascotte del programma fino al 1999. Creato e realizzato da Kitty Perria ed Enrico Valenti, veniva fatto muovere dagli animatori del Gruppo 80 con la voce di Giancarlo Muratori, che divenne poi anche uno degli autori del programma.