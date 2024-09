Carmen Consoli compie 50 anni, rivediamola esibirsi a "Mai dire Gol" 2000

L'anno successivo arrivano per lei i primi grandi riconoscimenti grazie alla canzone "Confusa e felice", con cui partecipa al Festival di Sanremo del 1997: si tratta di un successo incredibile che le permetterà di ottenere il Disco di Platino e il Premio italiano della musica come rivelazione dell'anno. In occasione del suo compleanno, rivediamola a "Mai Dire Gol 2000" in una divertente rivisitazione del brano che l'ha portata al successo, insieme a Paola Cortellesi.