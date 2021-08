Carla Fracci avrebbe compiuto 85 anni: il racconto della sua prima volta alla Scala al "Maurizio Costanzo Show"

"Non fu una decisione dei miei genitori, nemmeno mia, ma di alcuni amici dei miei genitori". Carla Fracci, avrebbe compiuto oggi 85 anni. L'étoile, scomparsa lo scorso 27 maggio, è stata una delle icone di Milano nel mondo. In una delle puntate del "Maurizio Costanzo Show", nel 1999, aveva raccontato la sua prima volta al teatro della Scala: "C'erano trecento bambini e scelsero me - confessò a Costanzo - fu un periodo bellissimo".

"Sono attaccatissima alla Scala - avevo ammesso Fracci - per me è stata una seconda casa, la prima volta che sono entrata lì avevo nove anni. Mi reputo fortunata perché è una ricchezza che mi porto addosso. Sono cose che vorrei trasmettere ai giovani, che sono il nostro futuro".