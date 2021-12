"Buona Domenica" 1997, Alex Baroni duetta con Fiorello

Un amore immenso per la musica, un successo arrivato quasi per caso, poi il terribile incidente che lo strappa al mondo e alla famiglia troppo presto. Stiamo parlando di Alex Baroni, all'anagrafe Alessandro Guido, che il 22 dicembre avrebbe compiuto 55 anni. Nato a Milano nel 1966, Baroni è stato senza dubbio uno degli artisti italiani più famosi negli anni Novanta eppure la carriera musicale è decollata solo in un secondo momento: era infatti un docente di chimica in diversi istituti tecnici milanesi.

La notorietà è arrivata nel 1994 quando ha pubblicato il primo album da solista "Fuorimetrica". Da quel momento una serie di brani indimenticabili, da "Cambiare" a "Male che fa male", da "Onde" a "Dimmi che ci sei", lo hanno consacrato come uno tra gli artisti più amati del panorama italiano.

Nel giorno in cui è nato lo celebriamo rivedendo la sua esibizione sul palco di "Buona Domenica" del 1997, dove duetta prima con Fiorello sul brano di Stevie Wonder "Isn't She Lovely" e poi si esibisce con "Cambiare", la canzone che ha portato a Sanremo.