Buon compleanno Vladimir Luxuria: rivediamola cantare al "Maurizio Costanzo Show"

Tanti auguri a Vladimir Luxuria. L'attrice, scrittrice, drammaturga e attivista per i diritti LGBT compie oggi 55 anni. Nata a Foggia il 24 giugno 1965 come Wladimiro Guadagno, nel 2006 è stata la prima persona transgender a essere eletta al Parlamento europeo, diventando deputata di Rifondazione Comunista sotto il governo Prodi.

La sua carriera inizia in Puglia, prima come organizzatrice di eventi e poi esibendosi nelle discoteche. Presto però si trasferisce a Roma dove si laurea alla Sapienza in Lingue e letteratura straniere col massimo dei voti. Nonostante ciò prosegue la sua carriera nel mondo dello spettacolo, impegnandosi sempre come attivista.



Recita per il cinema e il teatro, è ospite e conduce numerose trasmissioni in tv e in radio. Nel 2007 pubblica il primo libro al quale ne seguiranno altri 5. In occasione del suo compleanno rivediamola cantare 'O surdato 'nnammurato, vestita da bandiera italiana, sul palco del "Maurizio Costanzo Show" nel 1998