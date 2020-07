Buon compleanno Rocco Casalino: rivediamolo al corso di recitazione subito dopo il "Grande Fratello"

Rocco Casalino compie 48 anni. L'attuale capo ufficio stampa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è diventato famoso per aver partecipato alla prima edizione del "Grande Fratello", il reality di Canale 5.

Dopo l'eliminazione dalla casa più spiata d'Italia, Casalino ha presenziato in diversi programmi televisivi nelle vesti di opinionista. Nel 2004 conduce per quattro anni "Buongiorno Lombardia", il programma mattutino di informazione di Telelombardia. Questo gli permetterà di diventare, nel 2007, giornalista professionista. Casalino continua la sua carriera come giornalista televisivo fino a quando, nel 2011, inizia la sua militanza nel Movimento 5 Stelle. Dal 2018 è portavoce e capo dell'ufficio stampa di Giuseppe Conte.

Ma prima di arrivare dov'è ora, Rocco aveva un sogno che non è riuscito mai a realizzare: diventare un attore. In occasione del suo compleanno vediamolo quando, intervistato da Marco Liorni, raccontava dei suoi progetti per il futuro e si esercitava nella dizione durante un corso di recitazione a Roma.