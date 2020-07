Buon compleanno Neri Marcorè: rivediamolo a "Ciro, il figlio di Target"

Buon compleanno Neri Marcorè: l'attore, comico e doppiatore marchigiano spegne 54 candeline. Nato a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, il 31 luglio 1966, Neri inizia fin da subito a farsi conoscere dal pubblico e, dopo le prime apparizioni in televisione, gli si aprono subito le porte del cinema.

All'attivo ha numerosissimi film, non solo come attore, ma anche come doppiatore. A lanciarlo in questo mondo sono le sue grandissime qualità di imitatore che gli permettono di essere subito molto apprezzato dal grande pubblico. Da Alberto Angela a Ligabue, passando per uno dei suoi cavalli di battaglia: il telecronista sportivo Bruno Pizzul. Per festeggiare il suo compleanno, rivediamolo proprio imitare il giornalista a "Ciro, il figlio di Target".