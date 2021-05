Buon compleanno Michele Placido, rivediamolo ai "Telegatti" nel 1984

Buon compleanno Michele Placido: il popolare attore e regista compie 75 anni. Nato ad Ascoli Satriano, comune pugliese in provincia di Foggia al confine con la Basilicata, Placido negli anni si è fatto conoscere per le sue qualità di attore, regista e sceneggiatore. A livello internazionale è conosciuto per il ruolo del commissario di polizia, Corrado Cattani, interpretato nelle prime quattro stagioni della celebre serie televisiva "La piovra".

Proprio grazie alla famosa fiction, Placido vinse, tra gli altri, anche il Telegatto del 1984: per celebrare questa particolare ricorrenza, rivediamo il momento della consegna del premio all'attore da parte di Mike Bongiorno.