Buon compleanno Maurizio Crozza: eccolo ai Telegatti con il cast di "Avanzi"

Buon compleanno a Maurizio Crozza. L'attore genovese, nato il 5 dicembre 1959, spegne 62 candeline. Dopo gli inizi in teatro ha conosciuto la popolarità grazie alle sue doti comiche e alle sue partecipazioni in trasmissioni televisive Rai come "Avanzi", "Tunnel" e "Hollywood Party", inizialmente assieme al gruppo genovese dei Broncoviz, di cui faceva parte anche la moglie Carla Signoris.

Il vero successo però arriva grazie a "Mai Dire Gol", a cui l'artista partecipa, in veste di imitatore, per quattro edizioni. dal 1996 al 2000. Successivamente diventa uno dei volti più importanti prima di La7 e poi di Nove.



Nel giorno del suo compleanno lo rivediamo nel 1992, quando, con il cast di "Avanzi", ha ritirato il Telegatto per la Trasmissione rivelazione dell'anno.