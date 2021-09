Buon compleanno Marco Masini, eccolo al "Festivalbar" nel 1995

Tanti auguri a Marco Masini che, nato a Firenze il 18 settembre 1964, oggi compie 57 anni. Il cantante toscano si è avvicinato alla musica sin dal liceo. Dopo tanta gavetta, nel 1990 è arrivato il primo riconoscimento con la canzone "Disperato", che ha vinto la sezione Novità del Festival di Sanremo.

Masini ha partecipato al Festival di Sanremo anche nel 1991 con il brano “Perché lo fai”, piazzandosi al terzo posto. Subito dopo uscì l'album "Malinconoia", il più venduto di quell’anno, anno in cui Masini vinse sia il "Festivalbar" per il miglior album, sia "Vota la voce" come miglior cantante maschile.

Nel gennaio 1995 è uscito il quarto album, "Il cielo della vergine", pubblicato in Italia, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Germania e, in versione spagnola anche in Spagna e America Latina. L'album fu, però, oggetto di critiche, per le due canzoni "Bella stronza" e "Principessa", entrambe molto esplicite nel trattare alcuni temi.

Il 17 aprile 2001 Masini annunciò il suo ritiro dalla carriera di cantautore, giustificandolo con quello che definiva un accanimento della critica e della censura contro di lui e contro le sue canzoni. Nel 2004 ritornò sulle scene e si presentò, per la quarta volta, e vinse il Festival di Sanremo con la canzone "L'uomo volante".

Nel giorno del suo compleanno riascoltiamolo al "Festivalbar" nel 1995.