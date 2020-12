Buon compleanno Irene Grandi: ricordate la sua hit "Bum Bum"?

Tanti auguri a Irene Grandi. La cantante fiorentina, nata il 6 dicembre 1959, compie 51 anni. A metà degli anni Novanta è diventata famosa grazie ai suoi primi singoli di successo: "Fuori" e "T.V.B.", scritta per lei da Jovanotti.

Nel 1995 ha pubblicato l'album "In vacanza da una vita", arrivato a vendere più di mezzo milione di copie, trascinato dall'omonimo singolo e da un'altra canzone che conquistò il pubblico, "Bum bum".



La cantautrice vanta tantissime collaborazioni con i più grandi musicisti italiani e durante la sua carriera ha cantato anche in diverse lingue straniere. Per ben cinque volte ha partecipato al Festival di Sanremo, conquistando il secondo posto nel 2000 con "La tua ragazza sempre", e sei al Festivalbar: dove la rivediamo, nel 1995, quando presentò alla trasmissione musicale dell'estate di Italia 1 il brano "Bum, bum".