Buon compleanno Heather Parisi: eccola nel 1990 cantare "Vita spericolata"

Tanti auguri di buon compleanno ad Heather Parisi. La ballerina e cantante, nata a Los Angeles il 27 gennaio 1960, spegne 61 candeline. La showgirl si avvicina ancora giovanissima alla danza, spostandosi prima a San Francisco e poi a New York per coltivare la sua passione. Inizia a lavorare in Italia sul finire degli anni Settanta, raggiungendo presto un incredibile successo.

La consacrazione definitiva arriva nel 1981, quando lancia "Cicale", canzone che diventa un vero e proprio tormentone. Da allora Heather Parisi non si è più fermata e per festeggiare i suoi 61 anni riviviamo la sua straordinaria performance a "Buon Compleanno Canale 5", del 1990, quando la showgirl si esibì cantando e ballando "Vita Spericolata" di Vasco Rossi.