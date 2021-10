Buon compleanno Amanda Sandrelli, la sua intervista a "Ciak" nel 1994

Buon compleanno ad Amanda Sandrelli, che il 31 ottobre compie 57 anni. Attrice e figlia d'arte (i genitori sono Stefania Sandrelli e Gino Paoli), la festeggiamo riproponendo una sua intervista a "Ciak" del 1994, in cui raccontava i suoi primi passi sul grande schermo.

"Il cinema non l'ho scelto, mi è arrivato un po' per caso. Avevo 19 anni, era un altro momento della mia vita", spiegava una giovanissima Sandrelli, a proposito del suo debutto nella pellicola "Non ci resta che piangere". "Mi hanno proposto di fare un film Benigni e Troisi ed era una cosa talmente carina che ho detto 'va beh, proviamo', ma è stato un gioco. Non ci ho investito più di tanto. Poi, piano piano, dopo un paio di anni, ho iniziato a capire che forse era questo il mio lavoro".