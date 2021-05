Buon compleanno Al Bano: eccolo con Romina Power nel 1982

Compie 78 anni uno degli artisti italiani più amati a livello nazionale e internazionale: Albano Carrisi, per tutti Al Bano, è nato il 20 maggio 1943 a Cellino San Marco (Brindisi) e ancora adesso vive sull'onda del successo di una carriera straordinaria che già negli anni ’60 lo vedeva in vetta alle classifiche.

Una strada ricca di canzoni che hanno fatto sognare milioni di persone in particolare grazie ai duetti con Romina Power, una figura alla quale è legato indissolubilmente non soltanto a livello artistico. Proprio in un duetto con l'ex moglie lo vogliamo ricordare nel giorno del suo compleanno: era il 1982 e a "Superclassifica show" va in onda una delle esibizioni più iconiche del duo, "Felicità".