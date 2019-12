Britney Spears compie 38 anni: ecco la sua prima esibizione in Italia

Britney Spears compie 38 anni. La cantante statunitense è nata il 2 dicembre del 1981. Icona mondiale del pop, Spears esordisce nel gennaio del 1999 con "...One More Time", il suo primo album. Nell'estate dello stesso anno si esibisce per la prima volta in Italia, proprio sul palco del "Festivalbar".



Sono molti i suoi successi che hanno fatto ballare, per anni, milioni di adolescenti. Tra i più popolari ricordiamo "...Baby One More Time", "Born To Make You Happy", "Oops! I did it again" fino a "Toxic" e "Stronger".