Nel 1998 usciva "Baby One More Time", risentiamo Britney Spears al "Festivalbar"

Nel 1998 usciva "Baby One More Time" è il singolo più famoso di Britney Spears. Fa parte del primo album da lei pubblicato ancora teenager, portato in giro per il mondo compreso il palco del "Festivalbar". La canzone è da sempre considerata una più famose e di maggior successo degli anni Novanta.

Il testo racconta il dispiacere dovuto alla decisione di finire una storia d'amore, e narra di come lei vorrebbe riconciliarsi con lui. Il suo successo è dovuto soprattutto all'orecchiabilità del ritornello. Il singolo ha venduto in tutto il mondo 10 milioni di copie.

Rivediamo Britney Spears nella sua prima apparizione in Italia con "...Baby One More Time" al "Festivalbar", di cui fu ospite eccezionale in una sola puntata. Nel presentarla Alessia Marcuzzi ha subito sottolineato quanto la cantante appena 17enne avvesse già ottenuto uno strepitoso successo: "Questa ragazzina è un fenomeno in America!"