I Bon Jovi cantano "Always" a "Festivalbar" 1994

Vi ricordate i Bon Jovi infiammare con "Always" la piazza di Marostica? Nel 1994 la rock band americana fu ospite di "Festivalbar", la storica kermesse canora dell'estate in onda su Italia 1 e condotta in quell'edizione da Amadeus e Federica Panicucci. Il pubblico che affollava il centro storico della cittadina in provincia di Vicenza era quasi incontenibile nell'ascoltare la power ballad da poco pubblicata dalla band come parte dell'album di hit Cross Road.

Accendini alla mano, "Always" è diventato per i Bon Jovi il singolo di maggiore successo in termine di vendite, oltre 3 milioni nel mondo di cui 1 milione solo degli Stati Uniti. Rivediamo il video dell'esibizione sul palco di Marostica a "Festivalbar" 1994.