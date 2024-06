Biagio Antonacci canta "Lavorerò" a "Festivalbar" 1995

Chi ricorda Biagio Antonacci esibirsi sul palco di "Festivalbar"? Era il 1995 e nell'edizione della kermesse musicale di Italia 1, condotta quell'anno da Amadeus, Federica Panicucci e Laura Freddi, il cantautore portava in gara "Lavorerò", brano estratto dal suo terzo album "Biagio Antonacci". Vincitori della manifestazione di quell'anno furono gli 883 con "Tieni il tempo" ma non mancarono le polemiche. In un'intervista Gianluca Grignani dichiarò di essere stato lui il più votato ma di aver rifiutato come forma di contestazione all'uso del playback nelle esibizioni.