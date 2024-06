Auguri Vladimir Luxuria, eccola al "Maurizio Costanzo Show" nel 1998

Spostatasi a Roma per frequantare la facoltà di Letterature straniere, inizia a esibirsi nei locali e proseguire la sua carriera nel mondo dello spettacolo, impegnandosi sempre come attivista per i diritti LGBT. Successivamente, arriva anche al cinema e in teatro, e conduce numerose trasmissioni in tv e in radio.Accantonata la grande passione per la politica, Luxuria ha imparato a farsi amare dal pubblico grazie al suo carattere pungente e alla sua simpatia. A portarle fortuna, in particolare, è stato proprio il reality show de "L'Isola dei Famosi", si cui è stata concorrente, per giunta vincitrice, opinionista e conduttrice. Nel video rivediamo la sua esibizione sul palco del "Maurizio Costanzo Show" del 1998 quando canta 'O surdato 'nnammurato, vestita da bandiera italiana.