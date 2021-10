Auguri Valeria Golino, ecco una sua intervista a "Ciak" 1993

Quello di Valeria Golino è un sex appeal senza età. L'attrice e regista napoletana, cresciuta tra Atene e Napoli, compie 56 anni il 22 ottobre. Ha collezionato tantissimi film, 3 David Di Donatello, 4 Nastri d'argento, 3 Globi d'oro e 3 Ciak d'oro. E non solo. Una carriera stellare, i capelli sempre ricci e attraenti e un fascino disarmante.

È stata tra le protagoniste di molti film di successo americani tra cui "Rain Man - L'uomo della pioggia" dove ha recitato a fianco di Tom Cruise e Dustin Hoffman, in "Lupo solitario" di Sean Penn, in "Via da Las Vegas", "Four Rooms" di Quentin Tarantino e in "Frida". Alcuni di questi raccontati nella video intervista di "Ciak" del 1993.

Tra i vari amori del passato, un posto speciale lo occupa l’attore Riccardo Scamarcio, al quale è stata legata dal 2006 al 2018. "La più grande delusione della mia vita", ha definito così la fine della loro love story. "Abbiamo passato anni bellissimi insieme e le rispettive famiglie fanno parte della nostra vita". Il suo nuovo compagno è Fabio Palombi, un avvocato trentenne di origini romane.