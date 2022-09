Auguri Pupo, rivediamolo cantare "Far finta di essere sani" a "Popcorn" 1980

Buon compleanno

Pupo

67 anni

Sarà perché ti amo

. Nato ad Arezzo l'11 settembre 1955, quest'anno compie. L'autore dei successi mondiali come "", "" e "" ha raggiunto il successo non solo come cantante ma anche in tv.

Negli anni Duemila è apparso molto spesso in molti programmi televisivi, ad esempio, come inviato in Brasile della seconda edizione del reality "

La fattoria

Il malloppo"

Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini

". Nell'estate del 2005 ha condotto per la prima volta un programma tutto suo su Rai 1, il quiz "cui seguirono altre conduzioni di successo. Pupo è stato anche scrittore di romanzi e canzoni per altri artisti. Nel 2020, invece, lo abbiamo visto nella veste di opinionista al "", condotto da

In occasione del suo compleanno rivediamolo giovanissimo nel 1980 a "

Popcorn

".