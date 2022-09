Auguri Marco Masini, riascoltiamolo cantare "T'innamorerai" a "Superclassifica Show"

Tanti auguri

Marco Masini

58 anni

18 settembre

Marco Masini abbandona le scene

vincere nel 2004, questa volta tra i Big, il Festival di Sanremo

. Il cantautore e pianista toscano compieil. Nato a Firenze nel 1964, l'artista si avvicina alla musica sin da giovanissimo, formando con alcuni compagni di scuola il gruppo degli Errata Corrige. Il debutto avviene nel 1990 al Festival di Sanremo dove si aggiudica la categoria Giovani con il brano "Disperato". Dopo diverse comparse al Teatro Ariston, nel 2001lamentando problemi di censura in diversi canali promozionali per poi ritornare in attività nel 2003 econ il brano "L'uomo volante".

Sono tante le canzoni che compongono il vasto repertorio di

Marco Masini

Festival di Sanremo

. Tra queste ricordiamo: "Ci vorrebbe il mare", "Vai con lui", "Caro babbo" e "Le ragazze serie"(1990), "Cenerentola innamorata" e "Ti vorrei" ("Malinconoia" del 1991), "Vaffanculo" (da "T'innamorerai" del 1993), "Bella stronza", "Principessa" e "Volersi male" (da "Il cielo della vergine" del 1995), "Generation" e "Io non ti sposerò" (da "Il mio cammino" del 2003), "Rimani così" e "Tutto quello che ho di te" (da "Il giardino delle api" del 2005), "Non ti amo più" (da "Niente d’importante" del 2012), "Io ti volevo" e "Non è vero che l'amore cambia il mondo" (da "Cronologia" del 2015) e l'ultimo album "Spostato di un secondo", pubblicato a febbraio 2016 in occasione del suo ritorno al