Auguri Enrico Silvestrin, rivediamolo giovanissimo al "Maurizio Costanzo Show" nel 1996

Grande traguardo per

Enrico Silvestrin

cinquant'anni

30 maggio

MTV Europe

Maurizio Costanzo Show

Gabriele Muccino

che festeggiail. Ex vj e volto di, deejay, conduttore, musicista e attore, dopo gli anni a Londra, torna in Italia ospite al "" dove una folla di ragazze lo accoglie calorosamente. Da sempre appassionato di musica, fonda un il gruppo "Agony'n Cage" con il quale si esibisce nei locali notturni. Diventa modello e intraprende la carriera cinematografica. Il suo primo film è "Ecco fatto" diche lo dirigerà anche in "Come te nessuno mai" e nel 2003 in "Ricordati di me".

Nel 2007 è al fianco di

Elisabetta Canalis

Grande Fratello VIP

canale YouTube

nella conduzione di quella che di fatto sarà l'ultima edizione del "Festivalbar". Compositore e poli-strumentista, predilige la chitarra, il pianoforte, le tastiere e la batteria. Nel 2018 è stato uno dei concorrenti del "" condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Un anno dopo, ha lanciato un suochiamato "Alive" nel quale trasmette commenti e nuovi format.