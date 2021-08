Auguri a Pino Insegno: rivediamolo ne "I ragazzi della 3C"

Teatro, televisione, doppiaggio. La carriera di Pino Insegno passa attraverso queste tre linee. In questo video interpreta Giulio Cesare ne "I ragazzi della 3C", serie televisiva andata in onda su Mediaset dal 1987 al 1989. Raccontava le vicende degli allievi del liceo "Giacomo Leopardi" (immaginario) di Roma.

All'inizio degli anni '80 si rende celebre con la Premiata Ditta quartetto comico formato con i colleghi Roberto Ciufoli, Tiziana Foschi e Francesca Draghetti. In seguito comincia la carriera da conduttore di numerosi programmi, fra cui Il Mercante in Fiera su Italia uno. Ha doppiato molti attori americani, fra cui Viggo Mortensen, Will Smith e Robert De Niro. Nel 2004 ha ottenuto il riconoscimento "Leggio d'oro Alberto Sordi".