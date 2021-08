Auguri a Dustin Hoffman, eccolo ai Telegatti '93

Buon compleanno a Dustin Hoffman, che l'8 agosto compie 84 anni. Attore e produttore statunitense, grazie a "Il laureato" di Mike Nichols del 1967 passa, nel giro pochi mesi, da caratterista sconosciuto a divo candidato all'Oscar.

Nominato altre sei volte in carriera, Hoffman si porta a casa l'ambita statuetta in due occasioni: nel 1980 come attore protagonista di "Kramer contro Kramer" e nel 1989, sempre come protagonista, di "Rain Man - L'uomo della pioggia".

Nel giorno del suo compleanno rivediamo l'attore ai Telegatti del 1993, dove viene premiato da Giorgio Armani. "Volevo ringraziare Giancarlo Giannini e Amendola per il doppiaggio che hanno fatto nei miei film", ha detto l'attore in quell'occasione. "Avete migliorato il mio lavoro negli anni".