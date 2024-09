Arturo Brachetti per la prima volta sul palco di "Zelig Off" 2005

Nato a Torino il 13 ottobre del 1957, a 19 anni frequenta il Circolo della Magia di via Santa Chiara dove conosce l'attore Macario che lo indirizzerà verso la sua carriera attuale. Successivamente, Brachetti decide di entrare al seminario di San Filippo di Chieri, ma capisce di non avere la vocazione e così a emigra a Torino per dedicarsi al mondo dello spettacolo. Il suo debutto risale al 1978, quando in Francia è uno dei protagonisti di "Paradis Latin", cabaret diretto da Jean Marie Rivière. Negli anni si fa apprezzare per le sue doti da trasformista, che riesce a portare in scena: nella commedia "I Massibili" interpreta ben 33 ruoli differenti, 40 in "Brachetti in Technicolor". Nel suo "L'uomo dai 1000 volti" interpreta 80 personaggi, con 100 cambi d'abito. La sua arte viene riconosciuta e stimata in tutto il mondo, nel 2002 riceve anche la certificazione del Guinness dei primati che lo inserisce nei suoi registri come il trasformista più veloce del mondo.