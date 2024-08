Pablo e Pedro sono Dio e l'arcangelo Gabriele a "Zelig" 2008

Dopo essersi messi in luce nel 1999 nel programma "Seven Show", Pablo e Pedro nel 2000 partecipano nel programma di Paolo Bonolis "Beato tra le donne", dove affiancavano Natalia Estrada nei panni di due stravaganti bagnini. La loro carriera prosegue in diversi programmi televisivi come "Quelli che il calcio", "Colorado Cafè Live", il "Maurizio Costanzo Show", "Buona domenica" e "Domenica In", fino ad arrivare a "Zelig". Rivediamo il loro sketch.