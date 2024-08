Il trasformista Arturo Brachetti ospite a "Zelig" 2007

Non solo trasformista, ma anche illusionista, attore e regista teatrale, Brachetti riscuote i primi successi a Parigi e solo dopo in Italia. Nel 2002 entra nel Guinness dei primati perché capace di interpretare 81 personaggi diversi in uno spettacolo di due ore. Nel 2023 è stato in tournée con il musical Cabaret insieme all'attrice e cantante Diana Del Bufalo. Rivediamo insieme la sua esibizione a "Zelig".