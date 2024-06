Il professore Antonio Ornano racconta il porcellino d'india a "Zelig Off" 2010

Ve lo ricordate il biologo naturalista Antonio Ornano a "Zelig"? Nell'edizione 2010 dello spin off dello show condotto su Italia 1 da Teresa Mannino e Federico Basso il comico ligure portava in scena il personaggio del cinico professore che disprezza gli animali domestici e ammira i predatori feroci. A farne le spese nel corso di quella puntata è il porcellino d'india che Mannino racconta di aver adottato. L'etologo prima elenca le caratteristiche del roditore poi si sofferma sulla stagione degli amori che lo fa "scoppiettare come un pop corn".